Citan a debate de control político al ministro de defensa, lo confirmó un congresista del Quindío

Armenia

Representante a la Cámara de cambio radical del Quindío confirmó que con 40 congresistas más han citado a un debate de control político al ministro de defensa, Pedro Sánchez frente a la situación de inseguridad, orden público y violencia en el país.

Se trata del Jhon Edgar Pérez representante a la cámara por el Quindío que señaló que la situación de violencia, ataques contra la fuerza pública y la sociedad civil no ha parado y se ha incrementado y por eso citaron al jefe de la cartera de defensa para que dé explicaciones al congreso.

Y agregó “es muy lamentable la situación de seguridad que vive el país y mucho más lamentable que esté ocurriendo en el Quindío. Yo quiero resaltar la labor oportuna del Ejército Nacional, de la unidad antiexplosivos de la Octava Brigada por controlar ese acto terrorista, pero también yo quiero hacerle un llamado respetuoso a las autoridades y es que este tema de seguridad no podemos seguirlo abordando con folclorismo ni mucho menos con negacionismo.

Los grupos al margen de la ley han crecido en Colombia en hombres en un 45% gracias a la falsa paz total que ha querido impulsar el gobierno del presidente Petro. Aquí en el Quindío se han presentado hechos inclusive que no han sido de público conocimiento, que no se han divulgado, pero que deben generar las alarmas y deben generar las alertas para garantizar la seguridad a nuestros habitantes.

A debate de control Político al ministro de Defensa

El congresista añadió “Por eso también quiero contarle que más de 40 representantes a la cámara de diferentes partidos hemos citado un debate de control político al ministro de defensa, hemos citado a una moción de censura al ministro de defensa precisamente por todo lo que está ocurriendo en materia de seguridad en el territorio nacional.

Cada semana, si no es cada dos días se está presentando un hecho lamentable en el que se involucra a nuestra fuerza pública, en la que nos matan policías y soldados, en la a que la población civil está en riesgo y de verdad que el Quindío no puede quedarse por fuera de esa discusión.

Nuestros ciudadanos merecen una información clara, merecen acciones contundentes, pero sobre todo la tranquilidad de vivir en un territorio que de verdad sea un territorio de paz.