Cambio Radical votará por Carlos Camargo para que sea el nuevo magistrado de la Corte Constitucional

Colombia

El partido Cambio Radical informó este lunes que votará por el exdefensor del pueblo, Carlos Camargo, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

#POLÍTICA El senador Carlos Fernando Motoa anunció que el partido Cambio Radical votará por Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/vTwtRp7gKW — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 1, 2025

El anuncio lo hizo el senador Carlos Fernando Motoa, quien señaló que Cambió Radical tomó esta decisión buscando que se garantice la independencia de la Corte Constitucional.

“Ya hemos visto que el presidente ha utilizado esa corporación para lograr designar a sus amigos y funcionarios cercanos, esto no es lo adecuado en una democracia, estamos en la cruzada de garantizar la independencia de la Corte Constitucional y el partido Cambio Radical apoyará al doctor Carlos Camargo”.

Según dijo Motoa, “la arquitectura normativa en Colombia establece que la Corte Constitucional debe ser un órgano independiente, donde se cumplan los principios de separación de poderes y autonomía de la rama judicial”, motivo por el cual insiste en que al Senado de la República le corresponde “proteger ese postulado constitucional”.

¿Cuándo se elige al nuevo magistrado de la Corte Constitucional?

La elección del nuevo magistrado del alto tribunal será este miércoles en la plenaria del Senado a las 3 de la tarde y los otros dos opcionados son María Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar Ordóñez.