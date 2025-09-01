Bomberos de La Dorada atendieron incendio estructural en centro de salud en el barrio los Andes

Manizales

El centro de Salud del barrio los Andes de La Dorada sufrió un incendio estructural que afectó toda la sede, por fortuna no se presentaron lesionados. Las autoridades del puerto caldense están investigando las causas que originaron está conflagración

Este centro de salud está adscrito al Hospital San Félix de La Dorada, al parecer y de manera preliminar según la comunidad el incendio se originó por un corto circuito. Al interior se quemaron algunas estructuras y materiales de uso médico, de inmediato los bomberos de La Dorada lograron reaccionar y apagar esta conflagración originada en el barrio los Andes. Para apagar el incendio se utilizaron 6 máquinas de bomberos.

“Se recibe un llamado por parte de la comunidad del barrio Los Andes informando sobre un incendio estructural. Mediante carros de bomberos se desplaza una máquina extintora y un carro tanque con seis unidades. Al llegar al sitio efectivamente se encuentra el centro de salud del barrio Los Andes completamente en llamas, se realizan maniobras de ataque directo al fuego, posterior se realizan maniobras de refrigeración. Al sitio hace presencia el gerente del hospital San Félix y funcionarios para evaluar los daños”, dijo Mateo Valencia, comandante de Bomberos del puerto caldense

A pesar de que el corto circuito es la hipótesis inicial los bomberos y las autoridades no descartan otras hipótesis de este incendio.