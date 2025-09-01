Acuerdan acciones para la recuperación del cuerpo de agua lagunar Juan Gómez – Dolores

Cartagena

En una reunión interinstitucional, Cardique, el Distrito de Cartagena, Aguas de Cartagena y la Gobernación de Bolívar definieron acciones conjuntas orientadas al mejoramiento y conservación del cuerpo de agua lagunar Juan Gómez – Dolores, en cumplimiento de las obligaciones y requerimientos establecidos por la autoridad ambiental.

Durante el encuentro, el Distrito reafirmó su compromiso de dar cumplimiento de destinar el 1% de sus ingresos corrientes a la adquisición y mantenimiento de áreas estratégicas para la protección de los recursos hídricos que abastecen a los acueductos municipales, distritales y regionales. En la misma línea, la Gobernación de Bolívar evalúa la asignación de recursos para fortalecer estas iniciativas.

Por su parte, se revisaron las proyecciones de inversión de Aguas de Cartagena, derivadas de los requerimientos formulados por Cardique y del Plan de Manejo Ambiental asociado al uso del ecosistema en su actividad de captación de aguas superficiales.

De igual manera, Cardique, en el marco de su Plan de Acción Institucional, proyectará inversiones concertadas con las comunidades aledañas, garantizando la participación ciudadana y el enfoque territorial en los procesos de gestión ambiental.

Con esta articulación, las instituciones ratifican su compromiso de proteger la laguna Juan Gómez – Dolores, asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico y fortalecer la gestión ambiental en beneficio de Cartagena y sus comunidades.