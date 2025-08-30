EN VIDEO: Tornado deja emergencias en Soledad, Atlántico

Un fenómeno natural con características de tornado F1 sorprendió en la tarde de este sábado a los habitantes de varios barrios del municipio de Soledad, generando emergencias en el noroccidente del municipio.

Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Defensa Civil y la red de urgencias hospitalarias se desplazaron de inmediato hacia las zonas afectadas para atender a la población y evaluar los daños ocasionados por los fuertes vientos.

La alcaldesa Alcira Sandoval activó de forma inmediata el Comité Local de Atención y Riesgos y Desastres, con el fin de coordinar las labores de asistencia humanitaria y garantizar la seguridad de los moradores. “Hacemos un llamado a la calma, nuestras entidades de socorro están en terreno atendiendo la situación”, señaló la mandataria.

La Administración Municipal anunció que entregará reportes permanentes sobre lo acontecido y las acciones adoptadas por el gabinete de gobierno para atender esta emergencia.

De acuerdo con la Alcaldía el tornado categoría F1 alcanza vientos por encima de los 100 kilómetros por hora generando daños en techos y árboles.