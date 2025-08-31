Tembló fuerte en Pasto; este es el reporte oficial

Pasto - Nariño

Un sismo de magnitud 3,6 se registró en la tarde del sábado 30 de agosto en el área de influencia del volcán Galeras, con epicentro a 6 kilómetros de Pasto, Nariño.

El movimiento telúrico ocurrió a las 6:18 de la tarde, con una profundidad de 8 kilómetros, según informó el Servicio Geológico Colombiano.

De acuerdo con el reporte oficial, el evento se produjo en la zona de mayor actividad sísmica del departamento y corresponde a la dinámica del Galeras, considerado uno de los volcanes más activos del país.

Hasta el momento no se han reportado afectaciones a personas ni daños materiales, aunque varios habitantes señalaron haber sentido el temblor con grantensidad.