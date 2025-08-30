Ataque armado en Cúcuta dejó tres hombres gravemente heridos

Cúcuta

La tranquilidad de los vecinos del barrio Loma de Bolívar se vio interrumpida, después de hombres armados atentaran contra un grupo de personas, dejando tres hombres gravemente heridos.

El hecho se presentó cuando las víctimas, quienes fueron identificada como Jaider Camilo Quintero Márquez, José Javier Serpa Gutiérrez y Edwin Alexander García Serpa, compartían en un andén.

Los tres hombres fueron trasladados hasta la IPS Loma de Bolívar, donde recibieron atención médica. De momento se desconoce los responsables de este hecho, mientras las autoridades adelantan las acciones investigativas.

Más ataques armados en Cúcuta y Norte de Santander

Otro hecho sicarial se presentó la noche de este viernes en el barrio Virgilio Barco, donde dos mujeres y un hombre también resultaron heridos en un ataque a bala. El hombre, identificado como José Grimaldo Varela Pérez, al parecer, era seguido por sicarios, el hombre trata de huir, provocando que los sicarios comenzaran a dispararle. En el hecho, dos mujeres que se encontraban en el sector resultaron lesionadas. Las tres personas fueron enviadas a un centro asistencial.

Así mismo, un joven de 18 años identificado como Julio Smith Rincón, recibió tres impactos de bala, cuando se movilizaba por la vía Cúcuta - Puerto Santander. Al parecer, delincuentes intentaron hurtarle sus pertenencias y al este oponerse, fue atacado a bala.

Finalmente, este viernes, una mujer fue asesinada en el municipio de Tibú. La identidad de la víctima aún no se conoce, tan solo se pudo identificar que al momento del ataque vestía un buso negro con sudadera azul. Su cuerpo tenía varios impactos de arma de fuego en la cabeza.

La mañana de este sábado 30 de agosto, las autoridades fueron alertadas de un homicidio registrado en la calle 5N #8-70 del barrio Sevilla en Cúcuta. La víctima es un mecánico de carros identificado como Jaider Stiven Contreras Pérez, quien, según las autoridades, presentaba anotaciones por violencia intrafamiliar registrada durante el presente año.

Este último caso dejó un agricultor capturado, señalado de ser el presunto responsable del homicidio.