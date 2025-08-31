¿Qué es un tamal con copete? Dónde se consigue y más sobre este plato colombiano

Tamal con copete, imagen de referencia (Foto: tomada de cuenta de 'X' de @2000dePan).

El ‘tamal con copete’ es una expresión culinaria emblemática del departamento del Tolima, con gran popularidad en Ibagué. Por ende, se ha convertido en un plato representativo de esta región.

Es importante destacar que su preparación combina la tradición del tamal tolimense, elaborado con masa de maíz, carne, verduras y especias, con una generosa porción de lechona encima, logrando un equilibrio de sabores y texturas.

Adicionalmente, la lechona que corona el tamal aporta un sabor intenso y característico, resultado de su cocción lenta y el uso de hierbas y condimentos tradicionales.

Asimismo, entre la suavidad del tamal y la textura crujiente de la lechona ha consolidado al tamal con copete como un referente de la gastronomía colombiana.

Hay que considerar que el reconocimiento internacional de la lechona como el mejor plato del mundo por ‘Taste Atlas’ en su edición 2024-2025 resalta la importancia cultural y culinaria de esta preparación.

¿Cuál es el contexto cultural y gastronómico del tamal con copete?

Este plato representa la fusión de culturas que marcaron la región. Los pueblos indígenas, como los Pijaos, utilizaban el maíz como base de su alimentación, mientras que la llegada de los colonizadores españoles incorporó nuevas técnicas culinarias e ingredientes, como carnes y condimentos, dando lugar a recetas que combinan sabores tradicionales y europeos.

Este plato ha trascendido su función alimenticia para convertirse en un patrimonio culinario del Tolima. El tamal tolimense, uno de los más reconocidos en Colombia, se prepara envolviendo la masa con sus ingredientes en hojas de plátano, formando una especie de bolsa que se ata cuidadosamente en la parte superior.

La cocción al vapor permite que los sabores se mezclen lentamente, creando un resultado tierno, aromático y lleno de tradición.

Por otra parte, el tamal con copete, al incluir una porción de lechona sobre el tamal, potencia esta riqueza gastronómica, convirtiéndose en una celebración de la historia, la cultura y los sabores auténticos de la región tolimense.

¿Qué beneficios nutricionales ofrece el tamal con copete?

Este tamal destaca por su sabor, pero también por su aporte nutricional. Su base de maíz y arveja proporciona carbohidratos complejos y fibra dietética, esenciales para una digestión saludable y para mantener niveles de energía estables.

Del mismo modo, estos ingredientes aportan vitaminas y minerales importantes, como hierro, fósforo y vitaminas del complejo B, que contribuyen al funcionamiento óptimo del organismo.

La lechona que corona el tamal agrega proteínas de alta calidad y grasas saludables que, en cantidades moderadas, son beneficiosas para la salud cardiovascular.

Finalmente, tenga en cuenta que esta combinación de carbohidratos, proteínas y grasas convierte al tamal con copete en un plato completo que satisface tanto el apetito como las necesidades nutricionales básicas. Además, si es consumido con moderación y acompañado de frutas o ensaladas, puede integrarse perfectamente a una dieta equilibrada.