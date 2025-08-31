Policía incautó 400 gramos de base de coca y 420 de marihuana en Operación Audaz

La adrenalina se desató en la urbanización Santana, camino al corregimiento de Villa Rosa, en San Estanislao de Kostka. Tras una persecución, el sospechoso intentó evadir a las autoridades, pero su intento fue en vano. Al ser interceptado y registrado, se descubrió que ocultaba una bolsa con 400 gramos de una sustancia similar a la base de coca, ¡además de 420 gramos de marihuana listos para su distribución!

El individuo, de 33 años, ahora enfrenta a la justicia, puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El Coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, enfatizó: “No descansaremos hasta erradicar estas sustancias venenosas de nuestras comunidades y llevar ante la justicia a quienes envenenan nuestros barrios con drogas. ¡La seguridad de Bolívar es nuestra prioridad!”.