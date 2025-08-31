La Carrera de la Mujer 2025 estrenará distancia de 15K y reforzará seguridad en Bogotá

Colombia

El próximo 7 de septiembre, Bogotá vivirá la edición número 18 de la Carrera de la Mujer, uno de los eventos deportivos y sociales más grandes del país dedicado a resaltar el papel de la mujer en la sociedad.

En diálogo con Caracol Radio, el director de la carrera, Juan Carlos González, presentó las principales novedades de este año: la inclusión de la distancia de 15 kilómetros y un esquema de seguridad y movilidad diferente para las corredoras.

González explicó que la nueva categoría busca facilitar el salto entre el 10K y el 21K, ofreciendo una alternativa intermedia para quienes quieren asumir mayores retos sin llegar todavía a la media maratón.

“Es un escalón que nos habían pedido mucho, porque el salto del 10 al 21 era muy largo. El 15K ha sido un éxito y le permite a muchas corredoras ganar confianza en distancias de fondo”, señaló.

La competencia, que tendrá como epicentro el Parque Metropolitano Simón Bolívar, abrirá puertas desde las 6:30 a.m. y contará con cuatro distancias: 5K, 10K, 15K y 21K. Hasta el momento, la inscripción alcanza un 98 % de ocupación.

En cuanto a seguridad y bienestar, González destacó que se dispondrán 150 profesionales de la salud, puestos médicos cada 2 o 3 kilómetros, brigadas especiales en la zona de meta y ambulancias de apoyo.

Además, la Policía Nacional desplegará alrededor de 700 uniformados, incluyendo la Patrulla Púrpura, que acompañará la carrera y entregará las medallas a las finalistas como símbolo de protección y reconocimiento a las mujeres.

Sobre la movilidad, la organización anunció cierres y desvíos en sectores como La Esmeralda, Galerías, la NQS y la calle 92 entre las 6:30 y las 10:00 a.m. “La idea es que antes de las once de la mañana la carrera haya concluido, reduciendo al mínimo el impacto en el tráfico dominical”, precisó González.