Independiente Santa Fe vs. Once Caldas por Liga Colombiana: Fecha, hora y dónde ver

Independiente Santa Fe se enfrentará con Once Caldas en el estadio El Campín por la fecha 9 de la Liga Colombiana. El partido estaba programado para el domingo 31 de agosto, pero debido a los conciertos de Silvestre Dangond que se llevaron a cabo el viernes 29 y sábado 30, la Dimayor decidió reprogramarlo.

El conjunto cardenal llega a este compromiso tras empatar 1-1 con Fortaleza en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Colombia, gracias a la anotación de Santiago Mosquera al minuto 43. Por su parte, Once Caldas se impuso 2-1 sobre Deportivo Pasto en su primer encuentro de esta fase.

Antecedentes

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el pasado 16 de junio en El Campín, partido que terminó ganando el León 1-0 con anotación de Hugo Rodallega desde el punto penal. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el conjunto bogotano se llevó la victoria.

Posible alineación de Santa Fe

Andrés Mosquera; Elvis Perlaza, Víctor Moreno, Joaquín Sosa, Iván Scarpeta; Edwar López, Daniel Torres, Yilmar Velásquez, Harold Mosquera; Angelo Rodríguez, Omar Fernández.

DT: Jorge Bava

Posible alineación de Once Caldas

James Aguirre; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jéider Riquett, Luis Palacios; Mateo García, Iván Rojas; Luis Sánchez, Jefry Zapata, Mateo Zuleta y Felipe Gómez.

DT: Hernán Darío Herrera

Fecha, hora y cómo seguir

El duelo se disputará este lunes primero de septiembre desde las 7:30 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este partido por la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y mediante el minuto a minuto en Caracol Deportes.