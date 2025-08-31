Entrada gratis al buque gloria este domingo 31 de agosto en el Malecón de Barranquilla

Barranquilla se viste de gala para recibir al Buque Escuela ARC Gloria, conocido como el “embajador de los mares”, que arribará este domingo 31 de agosto al muelle de Puerta de Oro en el Gran Malecón.

La visita, que hace parte del programa distrital “Barranquilla es Río”, ofrecerá a propios y visitantes una experiencia gratuita de cultura y tradición naval.

El buque, insignia de la Armada de Colombia y con más de 50 años de historia, atracará a las 10:00 de la mañana, y a partir de las 11:00 a.m. y hasta la medianoche estará abierto al público. La embarcación zarpará el lunes 1 de septiembre a las 8:00 a.m., sin acceso de visitantes en esa fecha.

Además el Gran Malecón será epicentro cultural con la presentación de artistas como Fausto Chatela, Kandé, Yeray Music, el coro infantil del Colegio Alemán y la banda de música de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. También estará presente la reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char.

La programación incluirá además el lanzamiento oficial del kit de la carrera solidaria “Al Trote Marinos Barranquilla 2025”, que se correrá el próximo 23 de noviembre.

Recomendaciones para la visita

La Armada de Colombia recordó que el acceso al buque será únicamente el domingo 31 de agosto, de 11:00 a.m. a 12:00 a.m., y entregó recomendaciones de seguridad:

Usar ropa que cubra y calzado cómodo.

Portar sombrilla y protector solar.

Evitar llevar bolsos y maletines.

No usar drones ni ingresar a áreas no habilitadas.

Seguir las instrucciones del personal de seguridad.

Con esta visita, Barranquilla se convierte en la primera ciudad del país en recibir al buque con el título oficial de “Embajador de los Mares”, un reconocimiento que consolida su papel como símbolo de paz, diplomacia y orgullo naval colombiano.