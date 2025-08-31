¿En qué horario estará cerrada la vía hacia el Alto de la Línea este domingo 31 de agosto?

La vía al Alto de La Línea / Cortesía Policía Tránsito del Quindío

Tolima

Este domingo, 31 de agosto, estará cerrada la principal carretera que une al centro con el occidente del país con motivo de una competencia ciclística.

Dicho evento deportivo tiene por nombre Reto La Línea, una competencia que se realiza anualmente y tiene como sitio de meta el punto más alto entre los departamentos de Tolima y Quindío con una altitud superior a los 3.200 metros sobre el nivel del mar.

Como es habitual esta competencia inicia en Ibagué donde los participantes pasarán por el sector de Boquerón, Coello Cocora llegando a la población de Cajamarca y luego continuar por esta vía para llegar al Alto de la Línea.

¿El cierre será en qué horario?

De acuerdo con los organizadores del certamen y según la resolución expedida por el Instituto Nacional de Vías el cierre será desde las 6 de la mañana y se extenderá hasta la 1 de la tarde.

Asimismo, se informó que la vía estará cerrada en los dos sentidos teniendo en cuenta que el tramo entre Cajamarca e Ibagué tiene una sola calzada obliga a detener la marcha de los vehículos procedentes del departamento del Quindío.

¿Qué ruta alterna tomar?

Para los usuarios de este importante corredor vial del centro del país se recomienda tomar como ruta alterna el trayecto Armenia-Pereira-Manizales-Mariquita-Ibagué.

La Policía de Tránsito será la encargada de realizar los respectivos cierres tanto en el sector de Ibagué como en Versalles a la altura del municipio de Calarcá en el Quindío.