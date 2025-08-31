Capturan en Bogotá a presunto implicado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Fue capturado en las últimas horas en Bogotá Harold Daniel Barragán Ovalle, quien según las autoridades habría participado en la planeación de la acción sicarial y escogido al adolescente que disparó contra el senador y Precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia, al occidente de la capital.

Tras su detención, será presentado ante un juez de control de garantías para legalizar su captura e imputar delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

Según datos oficiales, la Fiscalía continúa con las labores de investigación para identificar y detener a otros posibles involucrados en la planificación y ejecución del homicidio.

Según el Director de la Policía General Carlos Fernando Triana, el detenido habría tenido conocimiento desde la planeación hasta la ejecución del atentado criminal; así como del desplazamiento de alias ‘Gabriela’ cuando huía al Caquetá.

La institución indicó que Alias ‘Harold’, con más de diez años de historial criminal, también coordinó el lugar donde se ocultaba y fue capturado alias ‘El Costeño’.

El caso ha tenido especial relevancia nacional, dado que Miguel Uribe Turbay se encontraba en campaña como precandidato presidencial al momento del crimen.

La audiencia para la legalización de la captura y la imputación de cargos a Barragán Ovalle se realizará en las próximas horas. La captura se logró en un trabajo conjunto de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General