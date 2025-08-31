Confirman condena contra exfuncionaria de la Universidad Distrital por desvío de recursos públicos

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra Patricia Gamboa Rodríguez, exencargada del presupuesto del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de la Universidad Distrital (Idexud), por su participación en un caso de corrupción que facilitó el desvío millonario de recursos públicos.

Según informó la Fiscalía, Patricia Gamboa Rodríguez es responsable de permitir que su jefe, un directivo de la entidad, utilizara fondos del centro educativo para cubrir gastos personales y lujos.

Según el ente acusador, la exfuncionaria expidió 372 Certificados de Registro Presupuestal (CRP) y 279 Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) entre los años 2014 y 2019, de forma ilegal, lo que permitió la apropiación indebida de más de 11.800 millones de pesos.

Además, suscribió 651 documentos falsos que pretendían justificar pagos inexistentes a contratistas y cubrir supuestos gastos administrativos, sin respaldo en facturas ni cuentas de cobro.

A cambio de esto, la funcionaria recibió como beneficio un tiquete aéreo para viajar a Europa, con un valor aproximado de cinco millones de pesos.

En ese sentido, el tribunal de Bogotá ratificó la sentencia de 17 años y 8 meses de prisión, así como una inhabilidad de 212 meses para ejercer cargos públicos y una multa de 5.246 millones de pesos.

La exfuncionaria fue condenada por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.

Ahora, Patricia Gamboa Rodríguez deberá cumplir su condena en un centro carcelario.