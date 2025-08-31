Cierre total del Puente “El Avispero” en Suaza Huila, preocupa al Caquetá.

Neiva

El puente “El Avispero” en Suaza Huila en los últimos meses ha sido objeto de mantenimiento por parte del Instituto nacional de Vía INVIAS, pero la gravedad de los problemas estructurales conllevo a que la entidad tomara la medida del cierre total del Puente que sirve de conexión al Caquetá con el Huila y el resto del País.

La medida fue informada por parte de la regional Huila al alcalde del municipio de Suaza y los Caqueteños se enteraron de dicha información. Ante el hecho el alcalde del municipio de Florencia Marlon Monsalve, le salió al paso en redes sociales, argumentando que la medida debió ser concertada al menos con las autoridades político administrativas del Departamento, por las implicaciones económicas que significarían para la región. “El gas, los alimentos que entran y salen en el Caquetá por esta vía se verían afectados, además la medida no es clara porque dice inicialmente que es hasta el 30 de septiembre y luego dice que es de carácter indefinido entonces no sabemos cómo manejar la inconsistencia que se pueda presentar para nuestra región” dijo el funcionario.

El director territorial del INVIAS en el Huila Jesús Eduardo Rincón Silva, expresó en la misiva donde ordenaba el cierre del Puente, que sería habilitada como alternativa de movilidad, la vía Altamira-Gabinete-El Caraño.