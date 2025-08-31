Cajicá prepara multitudinaria caravana para despedir a Valeria Afanador

En un comunicado expedido por la Alcaldía de Cajicá en su cuenta oficial de Facebook, informó que hoy domingo 31 de agosto se realizarán una serie de homenajes en memoria de Valeria Afanador, la menor de 10 años que desapareció en extrañas circunstancias de su colegio y cuyo cuerpo fue encontrado en río Frío.

Según la publicación, invitan a la comunidad a una caravana vehicular, desde las 8:30 de la mañana en Centro Chía hasta el Club Edad de Oro, en Cajicá.

“El Sepelio se llevará a cabo a las 3:00 p.m. en la Iglesia Inmaculada Concepción de Cajicá. La familia Afanador Cárdenas, en memoria de Valeria, invita a los asistentes a: Vestir prendas de colores llamativos. Portar globos de diferentes colores”, señala el comunicado.

Cabe indicar, que el cuerpo de Valeria Afanador fue entregado a su familia y trasladado a Chía donde se llevarán a cabo las exequias.

La Alcaldía de Cajicá, mediante el decreto n.º 165 de 2025, declaró tres días de duelo en el municipio, ordenó izar las banderas a media asta y extendió su apoyo institucional a los familiares.

“Como madre, mandataria y en nombre de toda la comunidad, expreso mi más sentido pésame a Manuel, Luisa y a todos los seres queridos de Valeria. En este acto de luto, no solo lamentamos su partida, sino que también exigimos celeridad y justicia por este hecho”, señaló la alcaldesa de Cajicá Fabiola Jacome, en un comunicado.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que la investigación está a cargo de la Unidad de Vida de Cundinamarca y se desarrolla bajo la hipótesis de homicidio.