Precandidatas del Centro Democrático lideraron conversatorio en Congreso Nacional de Minería

La clausura del evento que reunió al sector minero en la capital bolivarense, estuvo marcada por varios espacios donde se abordaron temas complejos del país, como la seguridad y el alcance de la política económica que implementa el presente Gobierno.

Por ejemplo, en un conversatorio con militantes del Centro Democrático la precandidata Paloma Valencia, se refirió a la dinámica que tiene en el país la minería ilegal, y cómo debería asumir su rol el Estado en materia regulatoria.

“Gran parte del oro en este país infortunadamente sigue siendo el oro criminal, porque no hemos sido capaces de entender que si nosotros no flexibilizamos para que pueda haber minería legal, vamos a tener minería ilegal, tributándole a los ilegales", aseguró la senadora.

Por su parte, Paola Andrea Holguín, manifestó que el país tiene dos economía que podrían mandar un mensaje equivocado en cuanto a cifras.

“Entonces cuando nosotros vemos el manejo macroeconómico uno se muere de susto, por el nivel de endeudamiento, por la caída del recaudo, porque somos el país con la tasa de tributación empresarial más alta de la OCDE por mil razones, pero el ciudadano de a pie no lo está sintiendo porque casi el 60% de los trabajadores son informales, y la plata de la coca, la minería ilegal, y la que se roban también compra”, puntualizó Holguín.