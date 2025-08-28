“Es una vergüenza”: Director del Centro Democrático sobre sanción contra joven que asesinó a Miguel

Colombia

En medio del lanzamiento de campaña de la senadora y precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, el director del partido, Gabriel Vallejo, se refirió a la sanción de 7 años en contra del joven que asesinó a Miguel Uribe Turbay.

Allí, Vallejo calificó dicha sanción como una vergüenza e indico que se trata de un mal mensaje para el país para el mundo.

“Yo creo que una sociedad que no sanciona realmente a quien comete el delito, es un mal mensaje. Más allá de quien haya cometido el delito sea un menor de edad, yo creo que el mensaje que le estamos enviando al mundo entero, a los jóvenes y a los niños, que una pena por un magnicidio sea de siete años, es una completa vergüenza”.

#POLÍTICA “Que una pena por un magnicidio sea de 7 años es una completa vergüenza”, así reaccionó Gabriel Vallejo, el director del Centro Democrático, a la sanción al joven que asesinó a Miguel Uribe Turbay.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/37MboUmMkd — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 28, 2025

Pidió también el director del Centro Democrático que se replantee el sistema sancionatorio en el país.

Aseguró que “esta pena la verdad es que revictimiza no solamente a la familia, sino que revictimiza un país entero, a nosotros como colectividad política, yo creo que este país no puede seguir premiando o generando este tipo de situaciones a quienes cometen delitos”.

Esta fue la decisión de un juez contra el joven de 15 años que disparó contra Miguel Uribe Turbay:

Hay que recordar que la decisión un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes precisa que el menor de edad deberá permanecer 7 años privado de libertad en un centro de atención especializada.

Previamente, el joven sicario ya había aceptado cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas durante la acusación de la Fiscalía.

Debido a que el proceso judicial en su contra ya había avanzado a la etapa de acusación por estos delitos, las leyes del juzgamiento de menores impidieron que se le adicionara el delito de homicidio agravado.