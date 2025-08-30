Se reduce el tiempo de viaje entre Villavicencio a Yopal: Conozca los detalles

El corredor vial Villavicencio–Yopal, es un proyecto que busca conectar los departamentos del Meta y Casanare mediante 260 kilómetros. Actualmente, la obra ya se encuentra en un 94% de avance y se espera que para diciembre de este año se haga la entrega total de la vía entre estas dos ciudades.

Desde la Agencia Nacional de Infraestructura, se estima que la modernización de este corredor permitirá reducir en una hora el tiempo de viaje de villavicencio a yopal.

Además, esta es una obra que cuenta con 14 intersecciones, 49 puentes y 24 pasos peatonales con el fin de mejorar la movilidad de miles de habitantes del centro del país.

¿Qué municipios hay entre Villavicencio a Yopal?

Entre estas dos capitales se encuentran Restrepo, Cumaral, Paratebueno, Barranca de Upía, Villanueva, Sabanalarga, Monterrey, Tauramena, Aguazul.

“El corredor vial Villavicencio- Yopal es una concesión de 266 kilómetros de intervención de vías, se espera que los corredores 4 y 6 deberán estar terminados para diciembre“ dijo el presidente de la Agencia Nacional de Vías.

¿Cuántos kilómetros hay de Bogotá a Yopal por la vía Villavicencio?

La distancia por carretera es de 323.6 kilómetros. Esta vía ha generado más de 26 mil empleos, para la mano de obra de estos departamentos.