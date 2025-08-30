Prueba de fuego para Luis Suárez y el Sporting ante Porto: Fecha, hora y cómo ver

El Sporting de Portugal y el Porto vivirán uno de los clásicos del fútbol portugués en la liga de este país. En el líder del campeonato estará el colombiano Luis Suárez que ha marcado dos goles en tres jornadas.

Esta será la cuarta fecha de la Liga que comenzó con el encuentro entre Gil Vicente y Moreirense que terminó con victoria del equipo local dos goles por cero en el estadio Ciudad de Barcelos.

El Sporting es el líder de la competencia con nueve puntos, los mismos que tiene su rival de la fecha, los separa la diferencia de goles que es de mas 11 para el equipo de Lisboa.

Luis Suárez ha sido titular en todos los partidos de su equipo y en la segunda jornada marcó dos anotaciones en la goleada seis a cero ante el Arouca. Su primer gol fue al minuto 31 de penalti y el segundo al minuto 62.

Posibles nóminas

Sporting Lisboa: Rui Silva, Iván Fresneda, Z. Debast, Goncalo Inácio, Ricardo Mangas, Hjulmand, Morita, Geny, Francisco Trincao, Pedro Goncalves, Luis Suárez.

DT: Borges

Porto: Diogo Costa, Alberto Baio, Pérez, Bednarek, Zanusi, Froholdt, Varela, Gabri Veiga, William, De Jong, Borja Sainz.

DT: Farioli

Fecha, hora y cómo ver

El partido entre Sporting Lisboa y Porto se jugará este sábado 30 de agosto a las 2:30 de la tarde, hora colombiana en el estadio José Alvalade.

Usted puede seguir este partido en Colombia por la señal de televisión de ESPN.