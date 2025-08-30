Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Presunto delincuente abatido y un policía de civil herido en Martínez Martelo

La situación generó un monumental trancón sobre la avenida El Lago

Presunto delincuente abatido y un policía de civil herido en Martínez Martelo

Presunto delincuente abatido y un policía de civil herido en Martínez Martelo

El caso se presentó al interior del lavadero ubicado a la subida del puente Bazurto con dirección hacia el barrio Manga sobre la avenida El Lago.

Información preliminar indica que la víctima fatal ingresó al lavadero a atracar, sin contar que en el lugar, se encontraban varios agentes de la SIJÍN.

Al parecer los policiales respondieron y dispararon contra este sujeto quien recibió varios disparos en su rostro muriendo en el lugar pero logró herir a uno de los agentes que se encontraban de civil

No se sabe si el presunto atracador llegó solo o su compinche lo abandonó para salvarse de la respuesta de los agentes de la SIJÍN.

Se desconoce el estado de salud del Policía y el presunto asaltante no llevaba documentos de identidad.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad