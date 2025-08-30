Presunto delincuente abatido y un policía de civil herido en Martínez Martelo

El caso se presentó al interior del lavadero ubicado a la subida del puente Bazurto con dirección hacia el barrio Manga sobre la avenida El Lago.

Información preliminar indica que la víctima fatal ingresó al lavadero a atracar, sin contar que en el lugar, se encontraban varios agentes de la SIJÍN.

Al parecer los policiales respondieron y dispararon contra este sujeto quien recibió varios disparos en su rostro muriendo en el lugar pero logró herir a uno de los agentes que se encontraban de civil

No se sabe si el presunto atracador llegó solo o su compinche lo abandonó para salvarse de la respuesta de los agentes de la SIJÍN.

Se desconoce el estado de salud del Policía y el presunto asaltante no llevaba documentos de identidad.