Expo Indígena 2026: Encuentro de Saberes y Cultura en Cartagena

Más que una feria, Expo Indígena es un encuentro que conmemora la diversidad, honra la memoria de los pueblos indígenas y promueve el respeto por sus saberes, costumbres y aportes a la construcción de una Cartagena más incluyente y multicultural.

Cartagena es una ciudad multicultural, con una riqueza histórica invaluable, patrimonio del que hacen parte los seis cabildos indígenas con presencia y asentamientos en el Distrito. En reconocimiento de ese legado cultural y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Programa de Asuntos Étnicos, dio inicio hoy a la agenda conmemorativa del mes con la realización de Expo Indígena 2026: Encuentro de Saberes y Cultura, en el Camellón de los Mártires.

La jornada busca reconocer y salvaguardar las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas, visibilizando su riqueza cultural, identidad y resistencia. Asimismo, fortalece el reconocimiento de sus saberes, promueve el diálogo intercultural y apoya los emprendimientos de las comunidades.

Durante el encuentro se desarrolló una feria cultural con exhibición de artesanías elaboradas por manos indígenas, gastronomía ancestral, medicina tradicional y otros saberes propios de sus comunidades. Además, se entregaron reconocimientos a los capitanes y representantes de los seis cabildos indígenas pertenecientes a los tres pueblos con presencia en el territorio.

La programación también incluyó muestras culturales y artísticas, con música, danza y expresiones tradicionales que permitieron a los asistentes acercarse al legado de los pueblos originarios.

Más que una feria, Expo Indígena es un encuentro que conmemora la diversidad, honra la memoria de los pueblos indígenas y promueve el respeto por sus saberes, costumbres y aportes a la construcción de una Cartagena más incluyente y multicultural.

María del Carmen, asesora de Asuntos Étnicos del Distrito, destacó que estos espacios permiten reconocer el valor de los pueblos indígenas y fortalecer su presencia en la ciudad: “Es un espacio donde resaltamos la riqueza ancestral y cultural de nuestros pueblos originarios. En Cartagena contamos con seis cabildos indígenas pertenecientes a tres pueblos: Inga, kankuamo y zenú. Es importante resaltar el legado de estos cabildos indígenas para nuestra ciudad, para la construcción de nuestra cultura. Por eso invitamos a la ciudadanía cartagenera a abrazar nuestra cultura ancestral, a abrazar esa herencia”.

Las autoridades indígenas coincidieron en que este encuentro representa una oportunidad para preservar su identidad y compartir sus conocimientos con la ciudadanía.

Ana Celia Jacanamijoy, autoridad del Cabildo Inga Taití Cumacaisay, conocida como la Mamá Gobernadora, expresó: “Este espacio es muy importante, porque estamos demostrando los usos y costumbres que tenemos en cada comunidad. Me parece muy hermoso que la Alcaldía de Cartagena visibilice nuestras comunidades”.

Por su parte, Carlos Alberto Zurita, capitán y autoridad tradicional del Cabildo Indígena Zenú de Bayunca, destacó la importancia de estos escenarios para salvaguardar la memoria de los pueblos indígenas: “Esto es un encuentro para mantener viva la historia, la memoria de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas venimos trabajando por nuestros derechos, por espacios con enfoque diferencial y hoy los vemos reflejados acá en Expo Indígena.

Con este primer evento se da apertura a la agenda que busca fortalecer el reconocimiento de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas. A través del Programa de Asuntos Étnicos, se continuarán promoviendo espacios de diálogo intercultural y generando escenarios de encuentro, con el propósito de acercar a la ciudadanía al legado ancestral y las tradiciones de los pueblos indígenas.