Expo Indígena 2026: Encuentro de Saberes y Cultura en Cartagena
La Alcaldía conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Cartagena es una ciudad multicultural, con una riqueza histórica invaluable, patrimonio del que hacen parte los seis cabildos indígenas con presencia y asentamientos en el Distrito. En reconocimiento de ese legado cultural y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Programa de Asuntos Étnicos, dio inicio hoy a la agenda conmemorativa del mes con la realización de Expo Indígena 2026: Encuentro de Saberes y Cultura, en el Camellón de los Mártires.
La jornada busca reconocer y salvaguardar las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas, visibilizando su riqueza cultural, identidad y resistencia. Asimismo, fortalece el reconocimiento de sus saberes, promueve el diálogo intercultural y apoya los emprendimientos de las comunidades.
Durante el encuentro se desarrolló una feria cultural con exhibición de artesanías elaboradas por manos indígenas, gastronomía ancestral, medicina tradicional y otros saberes propios de sus comunidades. Además, se entregaron reconocimientos a los capitanes y representantes de los seis cabildos indígenas pertenecientes a los tres pueblos con presencia en el territorio.
La programación también incluyó muestras culturales y artísticas, con música, danza y expresiones tradicionales que permitieron a los asistentes acercarse al legado de los pueblos originarios.
Más que una feria, Expo Indígena es un encuentro que conmemora la diversidad, honra la memoria de los pueblos indígenas y promueve el respeto por sus saberes, costumbres y aportes a la construcción de una Cartagena más incluyente y multicultural.
María del Carmen, asesora de Asuntos Étnicos del Distrito, destacó que estos espacios permiten reconocer el valor de los pueblos indígenas y fortalecer su presencia en la ciudad: “Es un espacio donde resaltamos la riqueza ancestral y cultural de nuestros pueblos originarios. En Cartagena contamos con seis cabildos indígenas pertenecientes a tres pueblos: Inga, kankuamo y zenú. Es importante resaltar el legado de estos cabildos indígenas para nuestra ciudad, para la construcción de nuestra cultura. Por eso invitamos a la ciudadanía cartagenera a abrazar nuestra cultura ancestral, a abrazar esa herencia”.
Las autoridades indígenas coincidieron en que este encuentro representa una oportunidad para preservar su identidad y compartir sus conocimientos con la ciudadanía.
Ana Celia Jacanamijoy, autoridad del Cabildo Inga Taití Cumacaisay, conocida como la Mamá Gobernadora, expresó: “Este espacio es muy importante, porque estamos demostrando los usos y costumbres que tenemos en cada comunidad. Me parece muy hermoso que la Alcaldía de Cartagena visibilice nuestras comunidades”.
Por su parte, Carlos Alberto Zurita, capitán y autoridad tradicional del Cabildo Indígena Zenú de Bayunca, destacó la importancia de estos escenarios para salvaguardar la memoria de los pueblos indígenas: “Esto es un encuentro para mantener viva la historia, la memoria de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas venimos trabajando por nuestros derechos, por espacios con enfoque diferencial y hoy los vemos reflejados acá en Expo Indígena.
Con este primer evento se da apertura a la agenda que busca fortalecer el reconocimiento de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas. A través del Programa de Asuntos Étnicos, se continuarán promoviendo espacios de diálogo intercultural y generando escenarios de encuentro, con el propósito de acercar a la ciudadanía al legado ancestral y las tradiciones de los pueblos indígenas.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...