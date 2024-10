El “Narco-chofer” protegido por la UNP

EL DATO DE JOSE ANDRES CARACOL RADIO

La Unidad Nacional de Protección (UNP) será la encargada de proteger y de entregarle un esquema de seguridad al ‘narcochofer’, Manuel Antonio Castañeda.

Caastañeda, es el mismo personaje quien en diciembre de 2022 fue capturado cuando transportaba 212 kilos de coca en una camioneta de la UNP en Cauca; también transportó 340 kilos de marihuana en una camioneta de la UNP en inmediaciones de Pereira, en esa ocasión presentó un carné y placa falsa de la UNP; y utilizó una camioneta de esa entidad para ayudar en la fuga de la cárcel La Picota, al extinto narco alias ‘Matamba’.

Hasta hace tres días, el fiscal del caso se oponía a que Manuel Antonio Castañeda saliera de la cárcel de Facativá, pero cambió de opinión porque, la UNP asumirá su protección. ((VER VIDEO FISCAL))

La Unidad Nacional de Protección que es víctima acreditada por las conductas delictivas de Manuel Antonio Castañeda, dice que no tiene problema en darle un esquema de seguridad al hombre que utilizó las camionetas blindadas del Estado para ponerlos al servicio del narcotráfico. ((VER VIDEO ABOGADO UNP))

El correo que la Fiscalía omitió investigar

Previo a la audiencia de ayer, al fiscal 13 Especializado contra el narcotráfico, le llegó un correo anónimo de advertencia sobre las actuaciones delictivas en las que, presuntamente, persiste el ‘narcochofer’ Manuel Antonio Castañeda. Por su contenido se presume que quien lo envió es un funcionario de la cárcel para los militares en Facatativá.

El correo con destino al fiscal Miller Alexander Castrillón, dice lo siguiente: “Lo que he visto cuando he estado de turno es que él tiene un celular, lo escucho cuando él coordina con su esposa desplazamientos, habla con diferentes hombres y les ha dicho que, o le dan la plata que él les dijo, o que, si no, les arma el paquete con la Fiscalía, que ellos saben que la Fiscalía le creen todo a él, que él solo es decir “muu” y se crea la vaca, o sea, que lo que él diga, la Fiscalía le cree” ((VER DOCUMENTO))

El correo de advertencias sobre el narcochofer que la Fiscalía omitió investigar Ampliar

En otro aparte del correo dice: “También escuché cómo él ha hablado con un hombre, no sé quién es, pero sé que esa persona lo asesora continuamente y está planeando apenas obtenga la libertad huir del país, ya tiene todo planeado, va a pasar la frontera por tierra”. ((VER DOCUMENTO))

El correo de advertencias sobre el narcochofer que la Fiscalía omitió investigar Ampliar

El fiscal 13 Especializado Miller Alexander Castrillón, omitió investigar esa información y su único mecanismo de corroboración e investigación fue creer en la palabra del ‘narcochofer’ Manuel Antonio Castañeda. ((VER VIDEO FISCAL 2))

¿En qué consiste el beneficio judicial que le concedieron a narcochofer’?

El pasado 21 de agosto, aquí en Caracol Radio, revelamos que la Fiscalía le concedió un principio de oportunidad, es decir, inmunidad penal total por los delitos de tráfico de estupefacientes agravado, cohecho por dar u ofrecer, y uso de documento falso, y la acción penal en su contra se suspende por el término de un año. Será testigo en contra de 21 personas investigadas por casos de corrupción en la UNP y la fuga de ‘Matamba’. ((VER DOCUMENTO))

El principio de oportunidad otorgado al 'narco-chofer' Manuel Antonio Castañeda Ampliar

Pese al beneficio judicial, la Fiscalía reconoce que Manuel Antonio Castañeda no ha entregado pruebas, solo cuentan con la versión que él ha entregado a la justicia. ((VER VIDEO FISCAL 3))