Innovación y sostenibilidad

Hablar de innovación no se refiere únicamente a nuevos inventos o diseños sino también a procesos que pueden mejorar la calidad de vida de las personas. El objetivo de desarrollo sostenible 9 (industria, innovación e infraestructura) busca que las compañías implementen cambios en las ideas tradicionales que afectan el planeta y a quienes lo habitamos.

Esto se puede ver acompañado de modernización de la infraestructura, inversión en tecnología, investigación para el desarrollo de productos y servicios y de esa manera contribuir al cierre de brechas.

Frente a mantenerse en pasividad sin innovar en los procesos, este ODS sostiene que el precio a pagar sería elevado. Dado que la industria es uno de los principales impulsores de la agenda mundial para erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible, acabar con la pobreza sería más difícil.

En Colombia las empresas reconocen la importancia de la innovación para mantenerse en el tiempo y en Caracol Sostenible indagamos acerca de las acciones de algunas de ellas

Bimbo

Rafael López, presidente de la compañía, manifiesta que Bimbo pone a disposición de los consumidores diferentes productos para quienes buscan un perfil nutricional alto.

Para ello, manejan tres grandes pilares: para ti, para la vida y para la naturaleza.

Para ti: buscan mejorar la nutrición de los consumidores con productos de calidad y que puedan apropiarlos para el cuidado de ellos mismos.

Para la vida: generan impacto en cada una de las comunidades que se ven involucradas en el proceso, con temas sociales que permitan ayudar a quienes más lo necesitan.

Para la naturaleza: respetar la agricultura sostenible, reducción de huella de carbono y economía circular.

Por otro lado, la carrera Bimbo se ha convertido en la carrera social más grande del mundo según explica Rafael ya que, por cada inscrito a la competencia, están donando alimentos para que sean entregados a quienes más lo necesitan.

“Necesitamos a ser conscientes de que el planeta es de todos y nosotros estamos gestionando la producción más limpia, reducción de la huella de carbono de manera importante, llevando a fuentes renovables y certificadas 100% en nuestras plantas. Una gestión de residuos muy responsable” sostiene Rafael López.

Además, la flota eléctrica hace que el transporte de los alimentos sea mucho más amigable con el planeta.

Alpina

Alpina se sitúa en el segundo lugar del último ranking de la ANDI que mide a las compañías más innovadoras del 2025. Oscar Emir, director de innovación de la compañía, explica que no solo han buscado innovar en sus productos sino también en los procesos que requieran uso de agua, energía y manejo de plásticos.

Un pilar importante de innovación tiene que ver con la investigación científica aplicada para desarrollar productos con características nutritivas, “El proyecto que presentamos este año es el primer `ready to drink´, como le decimos nosotros coloquialmente en la industria de alimentos y es un alimento con propósito médico especial”. Estos alimentos con propósito médico son recetados para que las personas tengan una recuperación más rápida frente a alguna condición de salud o para fortalecer el sistema inmune.

Por otro lado, la innovación de infraestructura le permite a Alpina contar actualmente con dos granjas solares, una en Sopo y otra en Galapa, Atlántico; y una planta de biogás, que produce energía eléctrica a través de los gases que se producen en otra planta de tratamiento de aguas residuales.