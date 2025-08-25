Iván Duque se reúne con Netanyahu:“conversamos sobre cómo fortalecer la agenda de innovación social”
El encuentro entre el expresidente Iván Duque y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se dio en el marco de una visita que está realizando el exmandatario a Israel
Colombia
El expresidente Iván Duque se reunió este lunes 25 de agosto en Israel con el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu.
Según informó el exmandatario a través de su cuenta de X, durante el encuentro conversaron “sobre cómo fortalecer la agenda de innovación social entre emprendedores de Israel y Colombia”.
Agregó Duque en la publicación en la que tambien compartió imágenes de su reunión y en las que se evidencia que intercambiaron libros entre sí, que “siempre es un honor visitar el Estado de Israel y dialogar con un cercano amigo y aliado del pueblo colombiano, el Primer Ministro @netanyahu”.
Destacó además Duque que junto con Netanyahu, “impulsamos una vigorosa agenda de inversión y comercio entre 2018 y 2022”.
El encuentro se dio en el marco de una visita que se encuentra realizando el expresidente en Israel junto con los jóvenes del programa Dreamers & Makers, quienes hacen parte su Fundación Innovación para el Desarrollo, y que durante toda la semana “visitarán compañías israelíes y startups para conocer de cerca el desarrollo tecnológico, empresarial y de innovación social de ese país”.