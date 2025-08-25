Política

Iván Duque se reúne con Netanyahu:“conversamos sobre cómo fortalecer la agenda de innovación social”

El encuentro entre el expresidente Iván Duque y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se dio en el marco de una visita que está realizando el exmandatario a Israel

Expresidente Iván Duque y Benjamín Netanyahu

María Paula Pineda

Colombia

El expresidente Iván Duque se reunió este lunes 25 de agosto en Israel con el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu.

Según informó el exmandatario a través de su cuenta de X, durante el encuentro conversaron “sobre cómo fortalecer la agenda de innovación social entre emprendedores de Israel y Colombia”.

Agregó Duque en la publicación en la que tambien compartió imágenes de su reunión y en las que se evidencia que intercambiaron libros entre sí, que “siempre es un honor visitar el Estado de Israel y dialogar con un cercano amigo y aliado del pueblo colombiano, el Primer Ministro @netanyahu”.

Destacó además Duque que junto con Netanyahu, “impulsamos una vigorosa agenda de inversión y comercio entre 2018 y 2022”.

El encuentro se dio en el marco de una visita que se encuentra realizando el expresidente en Israel junto con los jóvenes del programa Dreamers & Makers, quienes hacen parte su Fundación Innovación para el Desarrollo, y que durante toda la semana “visitarán compañías israelíes y startups para conocer de cerca el desarrollo tecnológico, empresarial y de innovación social de ese país”.

