Inicio de la ampliación del aeropuerto de Cartagena ha sido lento

El proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena avanza en sus labores iniciales de construcción, incluyendo la obtención de las autorizaciones, modificación de licencia, adquisición predial y socialización del proyecto con las comunidades.

Sin embargo, algunas de estas actividades han tomado más tiempo del previsto, debido a factores externos como:

• El sellamiento de uno de los predios clave para el desarrollo del proyecto, lo que generó retrasos en la disponibilidad del terreno y en la continuidad de las obras.

• Permisos locales, relacionados con aprovechamientos forestales, movilidad y el Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

• Diversas protestas, actos de vandalismo y enfrentamientos por parte de algunas comunidades, generaron la exigencia de innumerables mesas de concertación, llegando a más de 60 mesas a lo largo del inicio de las obras.

En razón a estos inconvenientes, se ha visto afectado el proceso de inicio oportuno de la construcción y modernización del terminal aéreo, el cual tiene como propósito garantizar la conectividad de la región, su competitividad y la generación de nuevas oportunidades para la ciudad de Cartagena, sus visitantes y los vecinos del proyecto.

De esta manera y mientras se normaliza el inicio de las obras, con el objetivo de seguir construyendo vínculos con la comunidad, el proyecto continúa fortaleciendo sus programas de gestión social mediante capacitaciones a los habitantes del entorno del aeropuerto, en temas como liderazgo, emprendimientos, entre otras iniciativas. Igualmente, es importante resaltar el avance satisfactorio en el proceso de adquisición predial, de las viviendas requeridas en el barrio crespo, que actualmente supera el 40% de avance exitoso, mediante la aceptación de ofertas de compra y escrituración de predios.

Además y no menos importante, la modernización del terminal aéreo avanza en el mejoramiento actual de la experiencia y el confort de los viajeros y visitantes, en actividades como las siguientes:

• Sistema automático de ingreso a las salas nacionales e internacionales.

• Mejora de los sistemas de climatización.

• Nuevos y renovados locales comerciales.

• Ampliación de la sala de abordaje nacional (próximamente)

• Nuevas salas VIP nacional e internacional.

Todas estas actividades se encuentran enmarcadas en el alcance global del proyecto de modernización y ampliación del aeropuerto Internacional Rafael Núñez, el cual incluirá entre otras actividades:

• Incremento de 17 a 24 frecuencias de vuelos por hora.

• 15 posiciones de parqueo para aeronaves (hoy contamos con 11 posiciones)

• 5 nuevos puentes de abordaje.

• Separación de flujos entre nacionales e internacionales.

• Nuevas tecnologías como swing gate para agilizar el embarque y desembarque de pasajeros

• Sostenibilidad en la construcción y operación del nuevo terminal, bajo estándares ambientales LEED.

• Una nueva terminal internacional de tres pisos.

• Accesibilidad renovada, señalética y puntos de atención al usuario

Finalmente, las obras generarán desarrollo local con más de 300 empleos directos y empleos indirectos, así como nuevas y mejores prácticas y contratación de mano de obra local para atención a usuarios, locales y pasajeros, eficiencia en la operación, impulso al turismo, el transporte y el comercio, dinamizando la economía y el desarrollo local.