Incautación de 3.091 galones de ácido sulfúrico en el puerto de Cartagena

La Policía Nacional, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, a través de la Dirección de Antinarcóticos en el marco de la estrategia Esmeralda Plus y el Plan Alquimia Inversa contra el desvío de sustancias químicas, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, logró la incautación de 3.091 galones de ácido sulfúrico en el puerto de Cartagena.

El ácido sulfúrico es una sustancia esencial para la producción de clorhidrato de cocaína; el cual pretendía ser ingresado al país sin el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (CCITE).

Con este resultado se afecta de manera significativa las rentas criminales de organizaciones narcotraficantes en más de $243 millones de pesos.

“La Dirección de Antinarcóticos reafirma su compromiso con la seguridad nacional e internacional, trabajando continuamente para combatir el crimen organizado en todos los niveles” Declaraciones del señor brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre Director de Antinarcóticos.

La Policía Nacional invita a toda la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el narcotráfico, llamando a través de la Línea Antidrogas 167.