IDEAM: pronóstico del clima para este 29, 30 y 31 de agosto en las principales ciudades de Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), presentó un informe en el que mostró cómo se comportará en clima en las distintas regiones del país para el fin de semana que va del 29 al 31 de agosto. Según este reporte, en algunas regiones del país se estarán presentando fuertes lluvias, e incluso, tormentas eléctricas.

El informe detalló que este fin de semana se prevén condiciones de sequía en varios sectores del centro y sur de la región Andina y a Amazonía. Asimismo, se señaló que en algunas zonas del Caribe, el Pacífico y el Orinoquia, las lluvias estarán presentes, e incluso, con posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde y la noche.

En el caso de Bogotá, el IDEAM indicó que la temperatura dentro de la ciudad estará entre los 8 °C y los 20 °C.

Este será el pronóstico del clima este fin de semana en Colombia: según IDEAM

Pronóstico del clima viernes 29 de agosto

En el país habrá una gran cantidad de nubosidad con posibilidades de lluvia en varios departamentos y regiones: Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Vichada, Guainía, Guaviare y Oriente de Caquetá.

Se esperan posibles lloviznas en zonas del sur de La Guajira, Norte de Santander, Casanare y Putumayo. Mientras que para las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan varios cambios en el clima durante el día y posibilidad de lluvias al sur del archipiélago.

Pronóstico del clima sábado 30 de agosto

Para este sábado, el cielo estará entre despejado y parcialmente cubierto, con un clima seco en zonas del oriente de la región Caribe, el centro y sur de la región Andina, así como en gran parte de la Amazonía.

No obstante, se espera que las lluvias permanezcan en los departamentos del Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

Asimismo, se espera que haya lloviznas al sur del Huila, Guaviare, Vaupés y Amazonas. Para las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, hay probabilidades de lluvia, mientras que al sur del archipiélago se esperan descargas eléctricas.

Pronóstico del clima domingo 31 de agosto

Para el domingo se espera que horas de la tarde y noche haya tormentas eléctricas en los departamentos del Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare y Vaupés.

También se pronostica lloviznas al sur de La Guajira, Huila, Putumayo y Amazonas. Mientras que para las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevén lluvias con variación en su intensidad, con posibilidad de tormentas eléctricas en la zona marítima.

Recomendaciones del IDEAM ante posibles riesgos

Ante la variación climática que habrá en las distintas regiones del país, el IDEAM dio una serie de recomendaciones para evitar posibles desastres por el aumento de lluvias y cambios en el ambiente, además, las advertencias son puntuales, ya que también hubo anuncios sobre tormentas eléctricas.

Recomendaciones:

Este atento al estado de la vía, principalmente en las áreas de los departamentos con alerta roja, donde la amenaza es alta a causa de los deslizamientos.

Buscar refugio en zonas seguras en caso de fuertes lluvias y tormentas eléctricas.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.

Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Reportar a las autoridades si hay eventos que pongan en riesgo la seguridad.

