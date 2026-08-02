Temporal en Chile deja 2.000 personas aisladas y más de 180.000 sin energía eléctrica

Personal de Carabineros trabaja en calles inundadas por la lluvia en Santiago (Chile). EFE/Elvis González / Elvis González ( EFE )

Las autoridades chilenas informaron que dos personas fallecieron por eventos asociados al nuevo sistema frontal que afecta la zona centro-norte y sur del país y más de 2.000 se encuentran aisladas, en tanto se mantiene la alerta roja debido a la fuerza de las lluvias y potenciales crecidas de ríos.

Además, más de 180.000 personas se encuentran sin energía este domingo.

Según el último balance entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), se confirmó que dos personas perdieron la vida en la Región de Los Ríos, 845 kilómetros al sur de la capital, tras sufrir el impacto de un árbol desprendido por el viento mientras se desplazaban a bordo de un vehículo.

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El hecho, detalló el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, fue informado durante la tarde de ayer y está siendo investigado por la policía.

Siguen las evacuaciones

Desde el viernes 31 de julio, las autoridades han instruido evacuaciones tanto en la comuna de Concepción, la cual está en alerta roja, y otros municipios del sur en Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos, la región de Ñuble (centro) y Coquimbo, en el norte.

Chile fue azotado en las últimas semanas por un intenso temporal en diez de las dieciséis regiones del país, que dejó trece fallecidos más de 3.000 damnificados y produjo desbordamiento de caudales, inundaciones, además de daños a infraestructuras.

Personal de emergencias trabajan en las calles abriendo paso tras las inundaciones causadas por la lluvia en Santiago (Chile). EFE/Elvis González / Elvis González Ampliar Personal de emergencias trabajan en las calles abriendo paso tras las inundaciones causadas por la lluvia en Santiago (Chile). EFE/Elvis González / Elvis González Cerrar

Las últimas cifras

Durante las últimas horas, se han registrado 347 personas damnificadas, 88 albergados, 2.052 aislados por crecidas de pulso de agua, once viviendas destruidas, 107 viviendas con daño mayor, 1.007 viviendas con daño menor y 572 viviendas en evaluación.

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La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó que las lluvias se extenderán por los próximos tres meses, con una caída de agua sobre los indicadores normales y una presencia del fenómeno El Niño activo hasta el otoño austral de 2027.

La institución realizó un balance sobre el temporal que se desarrolló entre el 14 y 21 de julio y confirmó que fue uno de los “más significativos registrados en las últimas décadas”.