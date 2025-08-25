Más de 20 barrios presentaron emergencias en medio de un fuerte aguacero en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que, tras las intensas lluvias de la madrugada del lunes 25 de agosto, se generaron varias emergencias en Ibagué, las cuales fueron atendidas por el Cuerpo Oficial de Bomberos.

“Son 18 emergencias, las cuales están relacionadas con inundaciones, caídas de árboles, afectaciones a viviendas, entre otros. Los puntos críticos son el barrio San Carlos, San Pedro Alejandrino, el Conservatorio, vía a Calambeo, vía a San Bernardo, el sector del Golf Club, Jardín Musicalia y en el Centro de la ciudad”, manifestó Jean Pineda, director de Bomberos.

Otros sectores afectados fueron Las Ferias, El Vergel, barrio Claret, avenida Tamaná entre calles 27 y 28, en el área rural de Coello, Los Pastos, Curalito y la vereda El Ecuador.

Es de resaltar, que la dirección de Gestión del Riesgo estará visitando las viviendas afectadas, para evaluar los daños y realizar el censo de las familias para poder determinar qué tipo de ayudas se deben direccionar a los afectados.

Desde el Cuerpo Oficial de Bomberos recordó que se encuentran habilitadas las líneas 123 y 119 para reportar cualquier situación que requiera el apoyo de los organismos de socorro.