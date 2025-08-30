Gobierno ofrece millonarias recompensas por cabecillas de grupos armados en La Guajira

Tras un consejo de seguridad realizado en la capital guajira, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un paquete de recompensas de hasta 500 millones de pesos por información que permita la captura de los principales cabecillas de estructuras al margen de la ley que delinquen en la región Caribe y otras zonas del país.

Sánchez explicó que se trata de integrantes de lo que denominó “carteles narcoterroristas”, organizaciones que no solo viven del narcotráfico, sino que también cometen actos terroristas que atentan contra la seguridad nacional.

Entre los objetivos señalados se encuentran: alias ‘Frey’, cabecilla principal del Frente 6 de diciembre; alias ‘Miki’, jefe del Frente Criminal Luciano Ariza y alias ‘Ferley’ o ‘Ferney’, cabecilla del Frente Criminal Rufino José Morales, integrante del Clan del Golfo.

El listado de cabecillas también es integrado por alias ‘Naim’, máximo responsable del Frente Criminal Javier Cárdenas, de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y alias ‘Mina’, cabecilla del Frente Criminal Cristóbal Duarte.

“Acá lo está anunciando el Estado colombiano, el Ministerio de Defensa que integra a 410 mil hombres y mujeres que entregan absolutamente todo con determinación para neutralizar esas amenazas. No hay lugar donde se puedan esconder los criminales”, enfatizó Sánchez.

El ministro recordó que en operativos similares en el suroccidente del país ya se habían priorizado cinco objetivos, de los cuales cuatro fueron neutralizados, y aseguró que la ofensiva se mantendrá hasta desarticular por completo estas estructuras ilegales.