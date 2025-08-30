Gobernador del Táchira agradeció a Petro por apoyo que le está brindando a Venezuela

Frontera

Freddy Bernal, gobernador del estado fronterizo Táchira, también agradeció, con aplausos, el apoyo de Gustavo Petro a Venezuela, por su rechazo a la guerra y por alzar la bandera de la paz.

“Quiero agradecer también desde aquí, al presidente Gustavo Petro, por su posición patriótica, bolivariana, quien ha salido a defender la patria de Bolívar y quien ha dicho que quien se meta con Venezuela se mete con Colombia y con América Latina”, dijo el dirigente político.

Aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje religioso a Petro. “Presidente Petro, que Dios lo diga protegiendo, porque ese es un país donde hay siete bases militares norteamericanas. Sé que le ha costado duro esa batalla contra el uribismo, pero como venezolano, le agradezco, sus palabras de apoyo al presidente Nicolás Maduro, su rechazo a la presencia de barcos en el Caribe, su rechazo a la guerra”.

Aseguró que desde su estado, continúan acciones para cuidar la soberanía venezolana.

Mientras tanto la comunidad civil en zona de frontera está a la expectativa de lo que pueda pasar con Nicolás Maduro y el coletazo que esto puedo traer para esta región del país.