Personal médico y usuarios de la salud protestaron frente a las instalaciones de la Cúpula Chata

Norte de Santander

Cerca de 200 personas llegaron hasta las instalaciones de la Cúpula Chata, en Cúcuta, para adelantar una protesta por la crisis de salud que se viene presentando en el departamento de Norte de Santander.

Personal de la salud protesta a esta hora frente a la gobernación de Norte de Santander por las fallas que presenta el sistema.



Diana Echeverry es una madre de familia y se unió a esta jornada para exigir garantías de salud. “Nos anima el amor que le tenemos a nuestros hijos. Hay mucha incertidumbre por las problemáticas que tenemos en salud. En este momento nosotros somos 285 familias que nos encontramos en una institución donde nuestros niños han tenido evolución positiva, hemos visto los cambios en sus procesos terapéuticos, y hoy la Nueva EPS pretende venirnos a cambiar de institución a una que no cumple con los parámetros de atención”.

Resaltó esta mujer, que las madres de estos niños salieron a participar en la jornada, porque sus hijos “son niños en condiciones complejas, con autismos severos, con parálisis cerebral, con discapacidad visual, con síndromes, con muchas cosas que ellos presentan día a día y hoy la Nueva EPS sigue violando el derecho que ellos tienen a la salud, el derecho que ellos tienen a hacer una población doblemente protegida por el Estado, y hoy ellos nos están quitando la oportunidad de que nuestros hijos estén bien”.

Resaltó que la institución donde atienden a su hijo, los profesionales de la salud tienen dos meses sin recibir sueldo y que ya están ad portas de cerrar la prestación de servicios por falta de recursos.

“Exigimos que nuestros hijos tengan derecho a la salud digna, exigimos que nuestros hijos puedan estar en una institución que nos brinde las garantías que ellos necesitan para poder estar bien”.