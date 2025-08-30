Este sábado 30: jornada especial para convenios de pago en oficinas de Afinia

Con el firme compromiso de acercar sus servicios a la comunidad y brindar facilidades para la normalización del servicio de energía, Afinia, filial del Grupo EPM, realizará este 30 de agosto, una gran jornada especial en sus oficinas comerciales de Cartagena, Sincelejo, Magangué y Valledupar.

La atención se desarrollará de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en las siguientes sedes:

• Cartagena: Oficina El Rubí, Calle 31 #54-161, Av. Pedro de Heredia.

• Sincelejo: Oficina Comercial, Cra. 15 #30-32, Barrio Urbanización Central.

• Magangué: Oficina Comercial, Calle 16 #33-58, Barrio San Mateo BCH.

• Valledupar: Oficina Principal, Calle 17 #13-67, Barrio Gaitán.

Durante la jornada, los clientes-usuarios tendrán la oportunidad de suscribir convenios de pago, recibir asesoría personalizada sobre alternativas de pago y ponerse al día con su servicio de energía y acceder a beneficios especiales.