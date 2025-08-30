ESE Santa Rosa de Lima reinaugura sus áreas de ginecología y sala de partos

El evento, liderado por la gerente de la ESE Carmen Lucía Díaz, contó con la presencia de las principales autoridades del municipio y con la presentación del grupo de gaita del programa de Servicios Amigables, que puso el toque cultural y festivo a la actividad.

A la jornada también acudieron gestantes y comunidad en general, quienes conocieron de primera mano las mejoras realizadas en la infraestructura y la dotación de los servicios.

La gerente de la institución, destacó la importancia de esta renovación. “Estamos comprometidos en ofrecer a nuestras usuarias y a toda la comunidad espacios adecuados, modernos y seguros. Con estas mejoras buscamos que cada mujer que llegue a nuestra ESE a dar vida, reciba un servicio de calidad, humanizado y con calidez humana”, expresó.

Por su parte, Luisa Rodrigo, usuaria del centro asistencial, también aplaudió las nuevas instalaciones. “Es muy bonito ver cómo la ESE se preocupa por nosotras las embarazadas. Tener una sala de partos renovada y un espacio donde podamos estar con el bebé y nuestra familia nos da más confianza y tranquilidad”.

Con estas acciones, la ESE Santa Rosa de Lima continúa trabajando por la salud materna e infantil, fortaleciendo la atención integral y cercana a la comunidad.