Envían a la cárcel a hombre de 63 años, señalado de abusar de la nieta de su compañera sentimental

Ocaña

En Ocaña fue condenado un adulto mayor, señalado de abusar de la nieta de su compañera sentimental, una menor de 11 años de edad.

Luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a diez años y siete meses prisión a un hombre de 63 años, por el delito de acto sexual violento agravado.

Más información Gobernador del Táchira agradeció a Petro por apoyo que le está brindando a Venezuela

Según indicó el ente investigador, los hechos ocurrieron en una vivienda del municipio de Ocaña, en Norte de Santander, el pasado 9 de febrero del año 2019, cuando el hoy sentenciado llegó al inmueble con el pretexto de llevar unos panes a los nietos de su entonces compañera sentimental.

La Fiscalía demostró que el victimario, envió a la tienda al niño mayor y aprovechó la situación para realizarle tocamientos de carácter sexual a su hermanita de 11 años.

El hombre fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional, tras la denuncia formulada por la madre de los menores.