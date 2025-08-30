En María La Baja, Alcaldía realizó el festival de la cometa

En el evento, la gestora social entregó cometas, trofeos, premios, refrigerios e hidratación. El alcalde Ramiro González Mancilla, hizo presencia y compartió con los participantes.

Nina Polo, aseguró que el festival de cometas es un evento cultural centrado en el vuelo de cometas, a menudo acompañado de música, refrigerios y competiciones.

El mes de agosto es idóneo para las cometas en Colombia debido a los fuertes vientos que predominan durante este mes, creando condiciones ideales para volar barriletes y celebraciones.

Se destaca la participación de la Policía Nacional, la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, Institución Educativa Técnica San Francisco de Asis.