Edificio en ruinas que amenaza a la comunidad de la Urbanización Portal del Virrey será demolido

El alcalde Dumek Turbay visitó la Urbanización Portal del Virrey, en el barrio 7 de Agosto, para atender una problemática que por más de 40 años ha puesto en riesgo a sus residentes: un predio privado abandonado que amenaza con colapsar.

Durante la visita, el mandatario inspeccionó la estructura junto al director de la oficina de Gestión del Riesgo, Daniel Vargas, y anunció acciones inmediatas para salvaguardar la integridad de la comunidad. “Atendimos el llamado urgente de la comunidad. Este predio abandonado representa un peligro inminente por su evidente deterioro. Hemos dado instrucciones para su cerramiento y posterior demolición”, afirmó Turbay.

La Dirección de Gestión del Riesgo tendrá una semana para evaluar la infraestructura, acordonar el área y avanzar en los trámites de demolición total. La administración distrital también iniciará gestiones con el propietario del inmueble para garantizar el cumplimiento de sus responsabilidades.

Los residentes expresaron su respaldo a la gestión. “Después de 40 años sin solución, hoy vemos la voluntad de la Alcaldía para demoler este edificio que pone en riesgo a nuestro sector y barrios vecinos”, señaló Manuel Nieto Castro, habitante del Virrey.

Con esta intervención, la Alcaldía de Cartagena ratifica su compromiso con la seguridad y el bienestar de las comunidades.