Cayó hombre con orden de captura por el delito de porte ilegal de armas de fuego

En un operativo realizado en el kilómetro 19+400, en el Peaje de Bayunca, vía Cartagena - Barranquilla, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar lograron la captura de Pedro Pablo Arrieta Mercado, oriundo de la ciudad de Barranquilla, Atlántico.

Arrieta Mercado, quien viajaba como acompañante en un vehículo particular marca Toyota, fue requerido por los policiales. Al verificar sus antecedentes a través del dispositivo P.D.A, se constató que sobre él pesaba una orden de captura vigente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, con radicado número 13001600000202500071, del 26 de marzo de 2025, emanada del Juzgado Octavo Penal del Circuito de Cartagena. El motivo de la captura es para cumplir condena.

“Este resultado es una muestra del compromiso de la Policía de Bolívar con la seguridad y el cumplimiento de la ley en nuestro departamento. Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos”. Dijo, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, Comandante Departamento Policía Bolívar.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente, que en las próximas horas definirá su situación judicial.