Autoridades enviaron a la cárcel a integrantes de “El combo de la frontera” en Villa del Rosario

Capturados integrantes de El Combo de la Frontera. / Foto: Fiscalía.

Villa del Rosario

Durante 10 meses, investigadores siguieron el rastro de un grupo de personas en los barrios 20 de Julio y Montevideo, de Villa del Rosario, señalados del expendio de estupefacientes en la zona de frontera.

Una vez recolectadas las pruebas, lograron las capturas de estas personas, quienes están señalados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

Según lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación, las personas capturas y enviadas a la cárcel por un juez de control de garantías, responden a los nombres de:

Yoselin del Carmen Ayala Gámez.

Karen Yoselin Romero Galindez.

Ezequiel Josué Gil Nazareth.

Orlando José Sánchez Silva.

Yenny Johana Bermúdez Parra.

Yulmer Andrés Ustariz Escalante.

Los investigados fueron capturados por orden judicial, el pasado 26 de agosto, en diligencias de allanamiento y registro realizadas por servidores del CTI, la Sijín y uniformados del Ejército Nacional.

En los procedimientos también fue capturado en flagrancia Teófilo Alexander Mora, a quien las autoridades le hallaron en una pistola calibre 9 mm, con cinco cartuchos, dos proveedores y dos teléfonos celulares.

El hombre fue judicializado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante los meses de labores investigativas la Fiscalía evidenció que los procesados harían parte de una organización delincuencial conocida como “El Combo de la Frontera”, que estaría dedicada al expendio de sustancias estupefacientes en sus propias viviendas.

Durante las audiencias preliminares ninguno de los investigados se allanó a los cargos imputados.