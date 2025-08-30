Atención: Sin agua barrios de Puerto Madero, Girón, comunidad hace un llamado al acueducto

Bucaramanga

Los barrios del sector de Puerto Madero del municipio de Girón, según denuncian los residentes, amanecieron sin el servicio de agua potable este 30 de agosto, por lo que hacen un llamado al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ya que la comunidad agrega que esta problemática es recurrente y necesitan el suministro para sus actividades básicas.

“Al año son cinco o seis suspensiones del servicio que llevamos, justificadas por la empresa, por ruptura de la red matriz, hacemos un llamado para que si están muy viejas, hagan un cambio. Además, nos van a colocar una fecha límite de corte y suspensión en la facturación de los recibos de pago, entonces que así como se preocupan por fechas para cobro mejoren las redes", mencionó Edwin Torres habitante de Girón Campestre, uno de los barrios de Puerto Madero.

Por otra parte, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga en comunicación con Caracol Radio detalló que habrá reconexión del servicio sobre las 6:00 p.m., ya que están trabajando para solucionar el problema, porque se registró daño en un tubo matriz de 6 pulgadas ubicado en la calle 14B con carrera 17.