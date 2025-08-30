Alexandra Reyes: nueva directora de INVIAS, este ya es el octavo nombramiento en el gobierno Petro

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) publicó en su página web oficial la hoja de vida de Alexandra Reyes Gómez como nueva directora general del Instituto Nacional de Vías (Invias).

Alexandra Reyes es ingeniera civil de la Universidad Nacional. También se indica en su hoja de vida que tiene dos especializaciones: una en Geotecnia Ambiental de la Universidad de Santander y otra en Derecho de la Infraestructura de la Universidad Externado de Colombia. Reyes asegura que su último cargo fue como asesora en la Federación Nacional de Departamentos en 2024. Estuvo en el Ministerio de Transporte entre 2018 y 2019, y en el Ministerio del Interior como supervisora y contratista.

Con este nombramiento, Reyes se convierte en la octava directora que ha pasado por el Invías en lo que va del gobierno de Gustavo Petro.

Le puede interesar: Líderes políticos caldenses están en contra de que Autopistas del Café quede a cargo del INVÍAS

¿Quiénes son los anteriores directores del INVIAS?

Desde el posicionamiento de Gustavo Petro en agosto de 2022 inició Guillermo Toro Acuña quien estuvo en el cargo hasta el 13 de diciembre de 2022, luego estuvo Juan Alfonso Latorre Uriza hasta el 24 de enero de 2023, tras su salida ingresó Juan José Oyuela hasta el 14 de julio de 2023. Posteriormente Mercedes Elena Gómez hasta el 7 de febrero de 2024, luego llegó María Constanza García quien estuvo hasta el 6 de junio de 2024, después estuvo Juan Carlos Montenegro hasta el 5 de marzo de 2025 y John Jairo González quién salió recientemente.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) señaló a Jhon Jairo González de haber incumplido algunos pagos por más de $1 billón a firmas de consultoría e interventoría, afectando a cerca de 57 proyectos de importancia estratégica nacional.

Reacciones al nombramiento de Alexandra Reyes

Juan Martín Caicedo, Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en sus redes sociales: “Insólito: en los tres años del gobierno del presidente Petro, el Invías ya completa ocho directores, tras el reciente nombramiento de la joven Alexandra Reyes.

Ahora bien, algunos voceros del gobierno han venido insistiendo en dejar en manos de la Nación todas las concesiones viales que terminen su plazo: ello equivaldría a estatizar el manejo de las carreteras del país. Y, dentro de ese contexto, sería justamente el Invías -la entidad que ya suma ocho directores en tres años- la encargada de ejecutar, operar y mantener los principales corredores viales de la geografía nacional.”

Insólito: en los tres años del gobierno del presidente Petro, el Invías ya completa ocho directores, tras el reciente nombramiento de la joven Alexandra Reyes.



Ahora bien, algunos voceros del gobierno han venido insistiendo en dejar en manos de la Nación todas las concesiones… — Juan Martin Caicedo (@JMCaicedoFerrer) August 30, 2025

Le puede interesar: Casi $ 70 mil millones serán invertidos por el Invías en la Transversal de Boyacá

Consejo de Estado frena intento del Invías de cobrar valorización en vía Barranquilla–Cartagena

¿Cuál es el reto para la nueva directora del Invias?

La nueva directora del Instituto Nacional de Vías (Invias), Alexandra Reyes Gómez, tendrá el desafío de estabilizar la dirección de esta institución, acelerar la ejecución de los proyectos y devolver la confianza en la capacidad de la entidad para desarrollar la infraestructura vial del país