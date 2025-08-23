Lanzan convocatoria ‘Únete a la Fiesta’ para participar en Desfile de Independencia, en Cartagena

Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), invita a artistas, colectivos y agrupaciones culturales a participar en la convocatoria ‘Únete a la Fiesta’, proceso de acreditación para el Desfile de Independencia del 11 de noviembre de 2025.

La iniciativa busca enaltecer las tradiciones cartageneras mediante la participación de comparsas, grupos folclóricos y disfraces (individuales y colectivos) que deseen sumarse a esta celebración emblemática de la ciudad.

Para esta edición, el IPCC seleccionará las puestas en escena que destaquen por su excelencia artística y compromiso con el patrimonio cultural.

Requisitos por modalidad

Grupos folclóricos: mínimo 20 parejas y 7 músicos (47 participantes en total).

Comparsas: mínimo 40 parejas y 7 músicos (87 integrantes en total).

Disfraces: individuales o colectivos; estos últimos con al menos 4 personas.

La convocatoria no incluye asignación de recursos económicos. Los participantes asumirán la gestión integral de su presentación, incluyendo vestuario, coreografía, logística y demás elementos necesarios.

Inscripciones

Del 22 de agosto al 2 de septiembre de 2025, hasta las 4:00 p. m.

Formulario disponible en: https://convocatorias.ipcc.gov.co/unetealafiesta2025

“Juntos haremos de este 11 de noviembre la fiesta más memorable, donde el talento, la tradición y la pasión de nuestro pueblo brillarán como nunca antes”, afirmó Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena.

Documentación requerida

Video reciente de máximo tres (3) minutos con presentaciones anteriores o ensayos actuales.

Fotografías o bocetos que ilustren los diseños de vestuario.

Un comité evaluador del IPCC seleccionará las propuestas con base en dos criterios:

Coherencia con el espíritu festivo y patrimonial del desfile.

Calidad artística y originalidad.

Los resultados se publicarán el 19 de septiembre de 2025 a través de los canales oficiales del IPCC.

Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC, destacó: “El Desfile de Independencia es el escenario donde Cartagena muestra lo mejor de su cultura popular. Con ‘Únete a la Fiesta’ queremos que los propios cartageneros sean protagonistas de esta celebración, demostrando que nuestra identidad cultural se construye desde la participación colectiva”.

Para más información, consulte las bases completas en la página web del IPCC.