Carrozas del bando 2025 serán diseñadas por artistas cartageneros

La Alcaldía de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), a través de CORPOCOBRAS, realizó el primer Laboratorio de Creación CarrozaLab 2025, espacio que marca el inicio de la Escuela Festiva, una iniciativa que busca fortalecer la tradición artística y simbólica de las Fiestas de Independencia.

La jornada se llevó a cabo en la Biblioteca Distrital Jorge Artel y reunió a artistas, historiadores, jurados y gestores culturales en torno al diseño de las carrozas que harán parte del Desfile del Independencia 2025.

“Este es un paso muy importante para devolverle a las fiestas su carácter popular y artístico. Hoy celebramos que el talento cartagenero será protagonista en el diseño y elaboración de las carrozas que recorrerán nuestras calles en noviembre”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Durante la actividad, con la presentación de CORPOCOBRAS, se socializó el reglamento de la jornada y se proyectaron imágenes de las carrozas del año 2024. Posteriormente, el neurólogo, escritor e investigador Pedro Claver Covo ofreció una charla académica en la que destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica de Cartagena a través de sus fiestas.

La gestora cultural getsemanisense Nilda Meléndez y reina vitalicia del Cabildo de Getsemaní, compartió sus perspectivas sobre la relación entre memoria, vida de barrio y fiesta popular.

Durante el resto de la jornada, los artistas preseleccionados iniciaron con la elaboración de bosquejos, avanzaron hacia el desarrollo de los diseños finales y luego presentaron sus propuestas ante el jurado. Tras la observación y deliberación, se entregaron los resultados y se realizó la foto oficial de los ganadores.

El proceso de evaluación estuvo a cargo de María Antonia Méndez, artista plástica; Adineth Vargas, historiadora; y Lorena Guerrero, historiadora y coordinadora de la división educativa del Museo Histórico de Cartagena. Ellas tuvieron la responsabilidad de seleccionar las propuestas que darán vida a las 20 carrozas festivas y 10 macrofiguras de las Fiestas de Independencia 2025.

“Con CarrozaLab estamos sembrando una semilla que trasciende lo estético; estamos construyendo memoria, formando artistas y fortaleciendo la identidad festiva de Cartagena. Esta es la esencia de la Escuela Festiva”, señaló Lucy Espinosa, directora del IPCC.

La jornada confirmó la fuerza del talento cartagenero, con la participación de artistas de diferentes edades que, desde sus experiencias y estilos, aportaron a la construcción de diseños que ya hacen historia para las Fiestas de Independencia y para Cartagena.

Artistas seleccionados

Ganadores en Macrofiguras

1. Belinda Diaz, Son de negros

2. Antonio Turriago, Transporte Olaya

3. Angelica Loaiza, Capuchones

4. Adriana Torres, Noches de candela y cantares de libertad

5. Eduardo Reyes, Mujer resiliente resistente

6. Wadith deVoz, Mojarracuda

7. Eucaris Garcia, Las Farotas

8. Yessica Lazzo, Ritual Festivo

Ganadores en Carrozas

1. Alfredo Atencio, Rebelión

2. Leansy Arias, Vendedores del recuerdo

3. Marcel Reyes, De Fiesta en el manglar

4. Yonnis Márquez, Homenaje al maestro Benjamín Baena

5. José Domingo, Viajando en el tiempo en canoa Calamary

6. Farid Buelvas, Utilerías novembrinas

7. Juliana Burgos, Confluencias

8. Yolanda Martelo, Coroncoro

9. Hernando Steel, Homenaje a Batata y su cabildo ancestral

10. Edgar Rojas, Sonidos de libertad

11. Sonia Algarín, Guardianes de la cultura

12. Andrés Montes, Reinas Eternas

13. Egling Meriño, El empuje de un pueblo

14. Daniela Diaz, Carroza capuchona

15. Emmanuel Vidal, Contragentrificación

16. Hilario Avila, Fulgor Africano

17. Iván Reyes, Homenaje a las banderas ayer y hoy

Con este laboratorio, la Alcaldía de Cartagena junto al IPCC y CORPOCOBRAS consolidan un espacio pedagógico y de creación que alimenta la tradición cartagenera desde el reconocimiento histórico, el arte y la participación ciudadana. CarrozaLab se convierte así en un referente de la Escuela Festiva, proyecto que busca garantizar la continuidad y evolución de los saberes festivos en la ciudad con talento local.