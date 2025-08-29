World Trade Center Ibagué 10 años conectando a los empresarios de la región

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ibagué

Durante la celebración de los 10 años del World Trade Center de Ibagué se cumplió una agenda académica con la asistencia de destacados líderes en el mundo de los negocios a nivel latinoamericano.

Dialogamos con Remy Swaap, presidente de esta organización en Panamá y el exministro de comercio de Colombia y actual director regional Latinoamérica de WTC, Carlos Ronderos, quienes dieron su punto de vista sobre lo que representa la presencia de esta marca en una ciudad intermedia como Ibagué además destacaron sus fortalezas gracias a su ubicación privilegiada y las potencialidades que se pueden desarrollar con proyección en el mediano y largo plazo.

Swaap contó la experiencia panameña el cual se ha convertido en un centro financiero y empresarial de talla mundial donde las importantes firmas bancarias y de inversión tienen asiento allí.

Por su parte, Ronderos entregó un análisis sobre la realidad económica del país y los grandes retos que hoy tienen los empresarios colombianos.

