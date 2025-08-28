World Trade Center de Ibagué cumple su primera década conectado empresas con el mundo

Ibagué

El World Trade Center (WTC) Ibagué celebra diez años de operación consolidándose como un referente empresarial de alto nivel en Colombia.

En este tiempo este centro de negocios se ha posicionado como un epicentro de crecimiento, innovación y proyección internacional, siendo un puente estratégico entre el mercado local y los escenarios globales.

¿Cómo será la celebración?

Para esta ocasión se ha previsto una agenda académica para profundizar en el rol y las oportunidades que se tienen al contar con un escenario de este tipo en la ciudad.

Por ese motivo, este 28 de agosto a las 4:30 p.m. se llevará a cabo un evento en el Auditorio del World Trade Center Ibagué, donde se darán cita líderes empresariales, representantes del sector productivo, aliados estratégicos y actores clave del desarrollo regional.

El encuentro contará con la participación de destacados conferencistas nacionales e internacionales, entre ellos:

Remy Swaab, vicepresidente de la Junta Directiva de la WTCA y presidente del WTC Panamá.

Carlos Ronderos, director regional para Latinoamérica de la WTCA.

JavierDíaz Molina, presidente de Analdex, quien abordará el tema “Comercio exterior y su impacto regional”, destacando el papel de Ibagué en la dinámica económica nacional e internacional.

Desde su apertura, el WTC Ibagué ha logrado una ocupación superior al 90%, albergando compañías de sectores como tecnología, construcción, agroindustria, servicios financieros, salud, comunicaciones y comercio. Esta diversidad empresarial ha convertido al complejo en un espacio clave para el fortalecimiento de redes estratégicas, la atracción de inversión y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

Como miembro activo de la World Trade Centers Association (WTCA) —una red que conecta más de 300 ciudades en más de 90 países—, el WTC Ibagué reafirma su propósito de seguir generando valor, impulsando conexiones estratégicas y acompañando a las empresas en su camino hacia el futuro.

Este evento será, además, una oportunidad para proyectar a Ibagué como una ciudad de negocios en el mapa internacional, consolidando su posición como epicentro de innovación, desarrollo empresarial y crecimiento económico sostenible.

¿Qué significa tener un WTC en Ibagué?

Luis Carlos Martínez, gerente general de Cimcol Ampliar

Esta marca, WTC, orientada al impulso de actividades de negocios y empresariales está presente con 300 sedes en 90 países y en Colombia está presente en siete ciudades.

Luis Carlos Martínez hace más de 10 años tuvo la visión de traer para Ibagué esta franquicia logrando observar el gran potencial que tiene la ciudad gracias a su cercanía con Bogotá y su privilegiada ubicación geográfica además una economía con grandes posibilidades de desarrollo.

Para Martínez era estratégico tener una franquicia de este tipo para la ciudad además con una proyección de largo plazo que permite que la ciudad esté en el radar de las grandes compañías y como un centro de negocios de alto nivel. Hoy reconoce que el World Trade Center paulatinamente se ha ido posicionando en la ciudad.