Veedores de salud en Cúcuta alertan por fallas en control de precios de medicamentos

Cúcuta.

La sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a tres sociedades por exceder los precios máximos de medicamentos, entre ellas la Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta S.A.S., encendió las alarmas en el sector salud del departamento.

Durante la inspección se halló que durante los meses de octubre de 2022 a junio de 2023, esta distribuidora comercializó 47 medicamentos, excediendo los precios máximos fijados, en porcentajes que van desde un 1,24% hasta un 7.000,93%.

El veedor de salud Nicolás Salazar advirtió que prácticas como la venta de fármacos por encima del valor regulado terminan afectando directamente la sostenibilidad del sistema. Según explicó, cuando las EPS deben pagar más por medicamentos esenciales, los recursos disponibles se reducen y la calidad del servicio para los usuarios se ve comprometida.

Para el veedor, esta situación refleja graves deficiencias en la inspección, vigilancia y control, responsabilidades que en Norte de Santander recaen sobre el Instituto Departamental de Salud (IDS).

“Se trata de una oficina que existe, pero que en la práctica no cumple con visitas ni supervisiones efectivas a farmacias o EPS”, señaló, al advertir que esta falta de control permite que las instituciones compren y vendan “a su antojo”.

Salazar calificó el panorama como “vergonzoso”, al considerar que detrás de estos sobrecostos hay un fraude al sistema y, por consiguiente, a todos los usuarios que pagan por su servicio.

También resaltó la diferencia entre el trabajo de la Superintendencia, que ha impuesto sanciones y medidas correctivas, y la inacción del ente territorial, al que calificó como “burocratizado” y con poca capacidad de respuesta.

El veedor concluyó que la problemática de los medicamentos se suma a la crisis más difícil que atraviesa el departamento en materia de salud, con cierres de EPS e IPS y miles de usuarios sin acceso oportuno a los servicios, mientras el Instituto Departamental de Salud guarda silencio.