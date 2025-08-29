Trump bloquea $5 mil millones de dólares en ayuda exterior previamente aprobados por el Congreso

Mientras un juez ordenó cesar los esfuerzos por desmantelar Usaid, otro suspendió la prohibición de personas transgénero en el ejército, ambas medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump tras su regreso al poder en Estados Unidos. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El presidente Donald Trump bloqueó casi más de $4.900 millones de dólares en ayuda exterior. El mandatario busca recuperar alrededor de $5 mil millones de dólares en fondos previamente aprobados por el Congreso para programas de ayuda exterior mediante una táctica presupuestaria poco utilizada conocida como “rescisión de bolsillo”.

Esta maniobra permite al Ejecutivo cancelar recursos ya autorizados por el Congreso en una etapa tan avanzada del año fiscal que no hay tiempo suficiente para revertir la medida.

Aunque se anticipan fuertes críticas en el Capitolio y posibles impugnaciones legales, la maniobra podría prosperar, ya que el Congreso solo dispone de 45 días para responder, pero el actual año fiscal concluye el 30 de septiembre, y los legisladores no regresan a sus funciones hasta el próximo 2 de septiembre.

El paquete anunciado por la Casa Blanca incluye $3.200 millones de dólares en recortes a USAID, $322 millones al Fondo para la Democracia de esa agencia, y cientos de millones destinados a operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo, incluyendo Colombia.

De acuerdo con un comunicado del Secretario de Estado, Marco Rubio, entre los artículos cancelados está: $ 2,7 millones de dólares para programas de “democracia inclusiva” en Sudáfrica, $4 millones de dólares para “concienciación global LGBTQI+” y para el “Programa Laboral Global””.

Rubio agregó que “ninguno de estos programas beneficia a Estados Unidos, razón por la cual el Presidente está tomando medidas decisivas para priorizar a Estados Unidos y a los estadounidenses”.

Esta reducción se suma a la eliminación de $60 mil millones de dólares en asistencia total al exterior y el desmantelamiento de USAID a principios de año.