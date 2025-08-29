EE.UU. reaviva las “verificaciones vecinales” para migrantes que soliciten la ciudadanía

Estados Unidos endurece sus requisitos para quienes buscan la ciudadanía. La administración Trump revive las llamadas “verificaciones vecinales” para investigar a inmigrantes que solicitan naturalizarse y comprobar si cumplen con criterios como buena conducta y moral.

La administración Trump está restableciendo una política migratoria que no se usaba desde el gobierno de George W. Bush, las llamadas “verificaciones vecinales” para inmigrantes que solicitan la naturalización estadounidense.

De acuerdo con un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), las autoridades podrán entrevistar a vecinos y colegas de algunos solicitantes para corroborar si cuentan con “buena conducta moral, respeto a la Constitución y disposición para contribuir al buen orden y la felicidad de Estados Unidos”.

Según USCIS, el objetivo es evitar estadías vencidas y aumentar el escrutinio de los migrantes. La agencia recomendó a los solicitantes de ciudadanía presentar cartas testimoniales de manera proactiva, advirtiendo que negarse a entregar evidencia adicional podría derivar en una verificación vecinal y poner en riesgo la aprobación de la ciudadanía.

Esta medida se suma a otras acciones recientes de la administración Trump para endurecer la inmigración legal. En los últimos días se redujo el tiempo de estadía de los estudiantes extranjeros, se estudian límites adicionales para periodistas internacionales que residan en el país y se impusieron nuevos requisitos a la lotería de visas de diversidad.

El director de USCIS, Joseph Edlow, afirmó que la oficina “trabaja para garantizar que solo los solicitantes más calificados reciban la ciudadanía estadounidense”.

“Los estadounidenses deben sentirse reconfortados al saber que el USCIS toma en serio su responsabilidad de garantizar que los extranjeros sean investigados adecuadamente y tengan buen carácter moral, apegados a los principios de la Constitución de los Estados Unidos y bien dispuestos al buen orden y la felicidad de los Estados Unidos”, agregó Edlow.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) es una oficina bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Nacional que supervisa el procesamiento legal de la inmigración en el país.

Actualmente para obtener la ciudadanía estadounidense, los solicitantes generalmente deben haber vivido en Estados Unidos entre tres y cinco años como residentes permanentes legales. Además, no deben tener antecedentes penales graves y aprobar un examen de educación cívica y de inglés. El proceso se conoce como naturalización.

Si bien las investigaciones vecinales para los casos de ciudadanía están descritas en la legislación estadounidense, también podían ser eximidas, el gobierno se ha basado principalmente en las verificaciones de antecedentes penales y penales del FBI para evaluar a los solicitantes de ciudadanía.